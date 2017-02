Renato Júnior Luz Sanches ist erst 19 Jahre alt und seit Sommer erstmals in einem auch sprachlich völlig fremden Umfeld. Renato Júnior Luz Sanches braucht wohl vor allem Geduld - und mit ihm all diejenigen, die so enorm hohe Erwartungen an den jüngsten Fußball-Europameister der Geschichte knüpfen. "Er ist sehr jung, er braucht eine gewisse Zeit. Auch (Michel/d. Red.) Platini brauchte in Italien einige Eingewöhnungszeit", sagt Trainer Carlo Ancelotti verständnisvoll.