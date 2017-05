"Pop, Kitsch und Kunst" Murnauer Kulturwoche und Ateliertage

Die Künstler stellen sich die Frage, wie man malt in einer Region, voll von romantisch anmutenden Postkartenlandschaften, unweit auch von Lothar-Günther Buchheims Museum der Phantasie am Starnberger See. Darüber hinaus bietet die Kulturwoche Konzerte, Lesungen und Aktionen, wie zum Beispiel das Kunstprojekt "Die innere Stadt", des Nürnberger Papiertheaterkünstlers Johannes Volkmann: In der Murnauer Fußgängerzone wird von und mit Asylbewerbern, die in der Region untergebracht sind, eine Tafel für jedermann gedeckt.