Uduokhai ist wieder fit, Ba kehrt zurück, Pongracic konnte überzeugen

Die Entscheidung von Vitor Pereira, Boenisch gegen Dresden zu Hause zu lassen, verwundert daher nicht. Zumal der Portugiese am Freitag (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) in Dresden wieder auf Youngster Felix Uduokhai bauen kann. Der 19-Jährige hatte gegen Braunschweig wegen muskulärer Probleme gefehlt, konnte am Dienstag aber bereits wieder trainieren und ist rechtzeitig für eine Kadernominierung fit geworden.