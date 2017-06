Der Täter: Ein 37-Jähriger aus der Umgebung

Ursprünglich war die Polizeistreife wegen eines Streits zum S-Bahnhof gerufen worden. Es hieß, einer der Beteiligten habe ein Messer. Tatsächlich war es zuvor in einer S-Bahn zu einer Schlägerei mit dem Täter gekommen, mehrere Fahrgäste hatten deshalb bei der Polizei angerufen. Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins sagte am Vormittag vor Ort: Der Mann sei ein 37 Jahre alter Deutscher, der aus der Gegend stammt. Er sei ein Einzeltäter, der aus persönlichen Motiven gehandelt habe. Nach derzeitigen Erkenntnissen war er allein unterwegs. Es gebe keine Hinweise auf weitere Beteiligte, auch einen terroristischen Hintergrund schließt die Polizei aus. "Wir reden hier von keinem, der als Schwerstkrimineller bei der Polizei bekannt ist. Doch er war bekannt", so da Gloria Martins. Der Mann war vor einigen Jahren mit einer geringen Menge Cannabis gefasst worden, das Verfahren ist damals aber eingestellt worden. Er hat keinen festen Wohnsitz, was laut Polizei aber nicht zwingend bedeuten muss, dass er obdachlos ist. Auch ob er unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, muss noch geklärt werden. Über eine psychische Erkrankung war der Polizei bislang nichts bekannt.

Augenzeugin: "Wir lagen alle am Boden der S-Bahn"

Eine Augenzeugin saß gerade in einem Zug der einfahrenden S8. Sie berichtet der AZ, dass die Schüsse am Bahnhof in der S-Bahn deutlich zu hören waren. "Die S-Bahn hielt, aber die Türen gingen nicht auf", erzählt sie. Daraufhin hätten sich alle Reisende auf den Boden geworfen. Möglichst flach, um nicht ins Visier des Täters zu gelangen. "Wir hielten uns alle an den Händen", sagt die Augenzeugin. Es herrschte Todesangst. Niemand wusste, was genau passiert war. Unklar war auch, ob der Täter womöglich gleich in die S-Bahn steigt - und dort ein noch größeres Drama anrichtet.

Nach einigen Minuten, die sich wie quälend lange Stunden angefühlt haben müssen, gingen plötzlich die Türen der S-Bahn wieder auf. "Wir liefen und stolperten alle so schnell wie möglich raus, liefen so schnell wie möglich davon." Die Augenzeugin sah, wie andere Polizisten zu deren niedergeschossener Kollegin rannten.

Pro-7-Mitarbeiter durften Gebäude nicht verlassen

Der Bahnhof wurde geräumt, ein Großaufgebot an Polizisten ist im Einsatz, darunter auch das SEK und mehrere Hubschrauber. Die Menschen in den umliegenden Gebäuden, darunter auch die Räumlichkeiten von Pro 7, waren für einige Zeit angewiesen worden, das Gebäude nicht zu verlassen.

Die S-Bahn hat ihren Verkehr eingestellt und Taxis zwischen Ismanning und Johanneskirchen eingesetzt (ab/nach Unterföhring Medienallee). Zwischen Johanneskirchen und Ismanning besteht ein Schienenersatzverkehr mit Bus ohne Halt in Unterföhring. Entgegen der Auskunft unter Bahn.de besteht zwischen Ismanning und München Flughafen S-Bahn-Pendelverkehr. Ab Johanneskirchen verkehrt die Linie S 8 in Richtung Herrsching.Reisende vom und zum Flughafen können die Linie S1 Freising / Flughafen nutzen.