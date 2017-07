Polizisten beschimpft Geleaktes Video zeigt: So heftig ist Shia LaBeouf ausgerastet

Zu sehen ist der Clip beim US-Promiportal "TMZ.com": Nachdem LaBeouf zunächst noch nach dem Grund seiner Festnahme fragt, wird die Wortwahl zunehmend heftiger. "Der Präsident pfeift auf dich und was tust du? Weiße Leute festnehmen!", ätzt der Star in Richtung eines schwarzen Polizisten, um sich gleich darauf zu beschweren, dass er "Steuern zahle" und "Rechte habe". Später nennt er die Polizisten "Schlampe", "Volltrottel" und "Dummy" - und erklärt, er habe "mehr Millionärs-Anwälte, als ihr bewältigen könnt". In einem weiteren Videoschnipsel droht LaBeouf gar, er würde einen der Beamten "erschießen, wenn ich meine Waffe hätte".