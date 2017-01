Polizeiruf 110, Nachtschicht, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

In "Polizeiruf 110" (rbb) ermitteln die Kommissare Bukow und König in der SM-Szene. Eine Frauenleiche in der Kanalisation beschäftigt das Team von "Nachtschicht" (ZDFneo). Die "Mordkommission Istanbul" (Das Erste) bekommt es dagegen mit einem tödlichen Familienstreit zu tun.