"Polizeiruf 110" Maria Simon und Lucas Gregorowicz über Muttertag

Muttertag in Polen

In Polen wird der Muttertag dagegen erst am 26. Mai gefeiert. Wie, erklärt der deutsch-polnische Schauspieler Lucas Gregorowicz, der in London zur Welt kam, so: "Blumen, Pralinen und ein selbst gemaltes Bild sind das Minimum an Aufmerksamkeit. Wir Polen haben ähnlich wie die Italiener in der Regel ein sehr inniges und unverkrampftes Verhältnis zu unseren Müttern. Wir bleiben einfach bei ihnen wohnen bis wir vierzig sind", scherzte er.