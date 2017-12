So bereitet sich die Münchner Polizei auf Silvester vor

In München sind die Erinnerungen an die Silvesternacht 2015/16 noch allgegenwärtig. Nach dem Terroralarm vor zwei Jahren will die Polizei auch in diesem Jahr wieder stärker im Einsatz sein. "Das ist keine Zeit, wo jedem Zweiten Urlaub gegeben wird", sagte ein Sprecher (die ausführliche Meldung lesen Sie hier).