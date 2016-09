Bei Eintreffen der Polizeibeamten verhielt sich der 24-Jährige, der den Australier bespuckt hatte, äußerst unkooperativ und aggressiv und leistete beim Abführen in die Haftzelle erheblichen Widerstand gegen einen 27-jähirgen Polizeibeamten. Der Polizist erlitt eine Kratzwunde am Hals. Da sich der junge Mann weiterhin nicht beruhigte und die Polizeibeamten fortwährend beleidigte, wurde er im Anschluss in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der 34-jährige Maßkrugwerfer wurde nach Erhebung einer Sicherheitsleistung entlassen.

+++ Regenschirm und Janker im Zelt geklaut +++

Auf der Wiesn muss man auf alles, was einem lieb ist, Acht geben - auch den Regenschirm oder den Trachtenjanker. Eben diese Dinge haben zwei Rumänen, die in mehreren Zelten auf der Suche nach herrenlosen Wertsachen waren, am Montagabend eingeschoben. Dass sie dabei von der Polizei beobachtet wurden, hatten sie nicht bemerkt.

Die beiden 20- und 37-jährigen Männer konnten am Haupteingang des Oktoberfestes durch Polizeibeamte der Taschendiebfahndung vorläufig festgenommen werden. Gegen beide Diebe wurde Haftbefehl erlassen.

+++ Anrempeln endet in Schlägerei mit mehreren Beteiligten +++

Die Polizei sucht nach Zeugen einer Schlägerei, die sich bereits am Eröffnungswochenende auf dem Festgelände zugetragen hat. Am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr kam es nach einer Rempelei zwischen zwei Gruppen (zehn Personen und fünf Personen) zum Eklat. EIn 21-jähriger Italiener ging nach einem Faustschlag zu Boden, wurde anschließend von drei Männern noch mit Tritten traktiert. Er musste mit Nasenbeinbruch, Platzwunde und zwei ausgeschlagenen Zähnen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Schläger flüchteten unerkannt in Richtung Goetheplatz.

Personen, die den Vorfall in der Schaustellerstraße beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

+++ Polizisten nehmen Grapscher fest +++

Taschendiebfahnder haben Montagabend einer 50-Jährigen geholfen, die zwischen 19 und 21 Uhr mit Freunden im Bierzelt zum Feiern war. Die Beamten beobachteten, wie ihr ein 26-Jähriger nachstieg und immer wieder versuchte, die Frau am Po zu begrapschen. Die Abwehrreaktionen der Frau ignorierte der Afghane, bis die Polizisten einschritten und ihn festnahmen. Er kam in Gewahrsam.