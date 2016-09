+++ Betrunkener plärrt "Allah ist groß" +++

Ein 25-jähriger, arbeitsloser Deutscher aus dem westlichen Münchner Landkreis ist am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, auf eine Polizeistreife zugelaufen und hat dann lautstark "Allah ist groß" und "Boom" gerufen. Weil der stark betrunkene Mann auf gutes Zureden äußerst resistent reagierte und immer aggressiver wurde, nahmen ihn die Beamten für einige Stunden in Gewahrsam.

In der Gewahrsamszelle setzte bei ihm relativ bald die Einsicht ein und er beruhigte sich deutlich. Daraufhin konnte er wieder entlassen werden. Von seinen Ausrufen nahmen weitere Wiesn-Besucher nur wenige Notiz.

+++ Beim fremden Brotzeitbrettl zugelangt +++

Ein 21-jähriger aus Garmisch-Patenkirchen hat am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, beim Anblick eines Brotzeitbrettls auf dem Nachbartisch nicht an sich halten können und sich ungefragt bedient. Eine Bedienung erwischte den Langfinger dabei und forderte ihn auf, das Essen zu bezahlen. Die Bedienungs im Schottenhamel war niemand Geringeres als der Pfarrer Rainer Maria Schießler.

Da sich der junge Mann eher aggressiv als reumütig zeigte, wurde er zunächst vom Ordnungsdienst ins Büro gebracht. Polizeibeamte der Wiesn-Wache beschimpfte er kurz darauf ausfällig. Da er weder einsichtig war, noch in irgendeiner Weise beruhigt werden konnte, wurde ein Gewahrsam im Polizeipräsidium angeordnet.

+++ Augsburger greift Security und Polizisten an +++

Am Montagabend, gegen 21.25 Uhr, hat ein 35-Jähriger in der Fischer Vroni einen Ordner angegriffen. Die Security begleitet den Mann aus Augsburg nach draußen, hinzugerufene Polizeibeamte erteilten ihm einen Platzverweis. Als die Polizisten den Mann vom Festzelt wegführten, wurde er ausfällig. Von den üblen Beleidigungen ließen sich die Beamten zwar nicht provozieren, als er dann aber gewaltbereit seine Fäuste ballte, nahmen sie ihn in Gewahrsam. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden ein Obstmesser und ein kleines Taschenmesser gefunden, die auf dem Festgelände bekanntermaßen verboten sind. Er musste bis zum frühen Dienstagmorgen in einer Zelle ausnüchtern.

+++ Profi-Dieb aus Russland überführt +++

Gegen 23.30 Uhr beobachteten Taschendiebfahnder einen Russen, der einem offensichtlich bis zur Handlungsunfähigkeit betrunkenen Wiesn-Gast Hilfe anbot. Die bestand aber darin, dessen Geldbeutel zu klauen, zu entleeren und anschließend wegzuwerfen.

Bei der folgenden Durchsuchung des 45-Jährigen wurde eine größere Menge Bargeld und ein Mobiltelefon gefunden. Der Täter muss sich nun vor dem Ermittlungsrichter verantworten. Aufgrund seiner routinierten Vorgehensweise geht die Polizei davon aus, dass es sich beim Beschuldigten um einen professionellen Taschendieb handelt, der eigens zu Tatbegehungen zum Oktoberfest angereist ist. Er hatte Fahrkarten für die Zeit der Wiesn dabei und reiste offensichtlich aus der Tschechischen Republik ein.

+++ Amerikanerin unter den Rock gegriffen +++

Dieser Fall, von dem die Polizei am Dienstag berichtet, ereignete sich bereits am Samstag. Ein 40-jähriger Münchner hatte gegen 21.15 Uhr die Gelegenheit genutzt und einer 27-jährigen Amerikanerin, die gerade an ihm vorbei ging, unter den den Rock in den Intimbereich gefasst. Die junge Frau meldete den Vorfall umgehend bei der Polizei. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.