Polizeibilanz zum Amateurderby Fußballfans werfen Eier und zünden Bengalos

Vampire, Jägerinnen und Wächter 20 Jahre Buffy: Das Quiz für echte Serien-Fans

Into every generation a slayer is born: Mit diesen Worten begann vor genau 20 Jahren, am 10. März 1997, die erste Folge von "Buffy the Vampire Slayer" / "Buffy – Im Bann der Dämonen". Für alle Fans der Serie haben gibt es jetzt das große Buffy-Quiz der AZ.