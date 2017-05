Ramersdorf - Dem Tierschutzverein München e.V. fiel eine Verdächtige Internet-Annonce auf, in der Hundewelpen zum Verkauf angeboten wurden. Deswegen hat eine 23-jährige Mitarbeiterin mit den Verkäufern am vergangenen Samstag ein Treffen in München vereinbart – sie wollten die Verkäufer in eine Falle locken. Am vereinbarten Treffpunkt zeigten die Verkäufer, zwei Serben (32, 57) den Mitarbeitern des Vereins dann die beiden Hunde. Die japanischen Akita-Welpen saßen in einem Käfig im Kofferraum ihres Autos.