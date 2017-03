Polizei warnt Polizei Unbekannter bestellt Pizza für Mordkommission

Die Beamten suchen einen Unbekannten, der in den letzten Wochen regelmäßig an die Mordermittler Pizzen hat liefern lassen. "In den zurückliegenden Wochen beauftragte die unbekannte Person mehrfach Lieferdienste, an die Mordkommission des Polizeipräsidiums Mönchengladbach Speisen zu liefern. Bei der Anlieferung stellte sich dann heraus, dass die Bestellung nicht von Beschäftigten der Polizei Mönchengladbach kam. So entstand den Lieferdiensten ein Schaden", heißt es in der Mitteilung.