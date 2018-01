Polizei warnt mit Gedicht Achtung vor dieser Cybersex-Falle in den sozialen Netzwerken!

Um was geht es im Detail?

Der Täter sucht sich in den sozialen Netzwerken oder auf Dating-Plattformen eher zufällig sein Opfer aus. Nach einer ersten Unterhaltung schlägt der Gesprächspartner - meist ist es eine Partnerin - vor, einen privaten Videochat beispielsweise via Skype zu starten. Dort präsentiert sie sich bereits halbnackt und versucht die Männer zu überreden, "sich auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen", wie die Polizei Aachen am Mittwoch auf Facebook und in einer Pressemitteilung erklärte.Wie Sie sich im Internet richtig schützen, erfahren Sie hier