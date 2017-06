Dénes N. wurde gedrängt, mit zum EC-Automaten zu fahren und zahlte zähneknirschend 1.012,51 Euro. "Ich wollte nur noch ins Bett." Eine seriöses Schlüsseldienstfirma, die für die AZ die Tür begutachtete, versicherte, der Einsatz hätte maximal 220 bis 270 Euro kosten dürfen.

Fall 2

Marketingmanagerin Nika S. hatte ebenfalls ihren Schlüssel in der Wohnung vergessen. Eine Freundin, bei der sie einen Zweitschlüssel deponiert hatte, war im Urlaub. Die 34-Jährige googelte "Schlüsseldienst" auf ihrem Smartphone und rief bei "Schlossexperte.de" an. "Ab 9,- €" wirbt das Unternehmen online. Das erscheint Nika S. heute wie eine Verhöhnung.

Nach langem Warten kommt ein Mann vom "Schlüsselnotdienst Tag und Nacht" zu Nika S. Nach 90 Minuten Arbeit präsentiert er die Rechnung: 1.210,47 Euro! Die junge Frau wird gedrängt, mit EC-Karte zu zahlen – obwohl der Monteur seine Arbeit nicht einmal beendet hat.

Er hat den Zylinder ausgetauscht, aber keine Sicherheitsrosette dabei. Erst später wird Nika S. klar, dass sie abgezockt wurde. "Die waren zu zweit. Ich habe mich überrumpelt gefühlt", sagt sie.

Die Firma "Schlossexperte.de" ist für Insider ebenfalls keine Unbekannte. "Die sind schon oft negativ aufgefallen", sagt Justiziarin Gabriele Berhardt von der Zentrale gegen unlauteren Wettbewerb.

Fall 3

Nur wenige Tage später gerät der Student Lukas F. aus Giesing offenbar an denselben Mitarbeiter vom "Schlüsselnotdienst Tag und Nacht". Er muss für den einstündigen Einsatz 1.037,80 Euro zahlen. Überrumpelt zahlt der Student.

Später erstattete er Anzeige wegen Wuchers . Dénes N., der bei der Polizei in Ismaning ebenfalls Anzeige erstatten wollte, wurde wieder weggeschickt. Er solle es mit einer Zivilklage versuchen.

Offenbar kommt es ganz selten überhaupt zu Strafprozessen gegen Abzock-Firmen. Im Amtsgericht München sind den zuständigen Richtern gerade mal zwei Wucher-Prozesse in Erinnerung – seit 2007! Als sich der Monteur bei Nika S. ankündigte, um seine Arbeit zu beenden, rief sie die Polizei dazu. Doch davon blieb der Mann völlig unbeeindruckt. Auch, dass es schon mehrere Anzeigen gegen ihn gibt, lässt ihn offensichtlich kalt. Die Polizei ließ ihn wieder gehen.

Der Mann kann sich in Fäustchen lachen – ganz nach dem Motto eines Whatsapp-Profils: Dort zitiert er den Mafioso Lucky Luciano (1897-1962) mit dem Satz, dass es kein dreckiges Geld gäbe: "Theres’s no such thing as good money or bad money. There’s just money."

Dénes N., Lukas F. und Nika S. haben eine "Selbsthilfegruppe" gegründet. Sie suchen weitere Opfer, um gemeinsam gegen die Abzocker vorzugehen.

