Polizei sucht Zeugen Schlägerei in Augsburger Nachtbus: Kleinkind (1) verletzt!

Der Vorfall ereignete sich nach der großräumigen Evakuierung, die wegen des Fundes einer Weltkriegs-Fliegerbombe eingeleitet werden musste. Die "Augsburger Allgemeine" bezieht sich auf Aussagen eines Fahrgastes, der von 20 Männern spricht, die in den hinteren Teil des Busses eingestiegen sind. Nach dem Streit kam es zu Handgreiflichkeiten – mehrere Beteiligte sowie ein Baby (anderthalb Jahre) in besagtem Kinderwagen erlitten Verletzungen. Laut "Augsburger Allgemeine" sei ein Mann mit der "Sohle voraus in den Kinderwagen gesprungen". Das Kleinkind wurde erstversorgt – allerdings musste es nicht in die Klinik gebracht werden.