In der Nähe des Olympiaparks wurde in der Nacht auf Sonntag ein Taxifahrer überfallen. Sein Fahrgast zückte plötzlich ein Messer und verlangte die Tageseinnahmen.

München – Gegen 03.00 Uhr in der Nacht von Samstag, 10.09.2016, auf Sonntag, 11.09.2016, stieg der unbekannte Täter an der Kreuzung Schleißheimer Straße/Ecke Herzogstraße in das Taxi und wollte zum Leonrodplatz gefahren werden.