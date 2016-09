In Laim hat vor rund drei Wochen ein Exhibitionist für Unruhe gesorgt. Der Mann befriedigte sich in einem Linienbus und wird seitdem von der Polizei gesucht.

München – Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag, 25.08.2016, gegen 06.10 Uhr, in einem Bus er Linie 56. Ein rund 35 Jahre alter Mann saß in dem Bus und befriedigte sich während der Fahrt vor drei Frauen.