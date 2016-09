Demnach hatte ein Unbekannter in der vergangenen Nacht sieben Kartons mit insgesamt sieben zum Teil äußerst seltenen Würgeschlagen auf dem Kieszufahrtsweg zum Gnadenhof abgestellt. Auf einem der Kartons befand sich ein großer computergeschriebener Hinweiszettel mit der Aufschrift: "Achtung Würgeschlangen".

Der Besitzer muss ein Schlangenexperte gewesen sein

Bei dem unbekannten Kartonabsteller muss es sich um einen Schlangenexperten gehandelt haben, der die Tiere in geeigneten Transportsäcken in den Kartons untergebracht hatte. Die jeweilige Schlangenart wurde auf Din A4-Zetteln vermerkt, die in den Kartons nach Öffnen derselben zum Vorschein kamen.