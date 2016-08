München - Nass und zitternd – so stand Mischling "Willi" am Montagnachmittag in der S4. Der Hund ist an der Haltestelle in Kirchseeon noch schnell in den Waggon gesprungen, kurz bevor sich die Türen geschlossen haben. Danach ging's Richtung München – und das ohne Herrchen oder Frauchen.