Was die Polizei über den Täter und sein Manifest sagt

Polizist Hampel und Michael Hauck vom Justizministerium berichteten gestern auch über bisher nicht bekannte Details zu David Ali S. So erklärten sie, das sogenannte Manifest habe den Titel "Die Rache an denjenigen, die mich auf dem Gewissen haben". Es enthalte "eindeutig rechtsextremistisches Gedankengut". Hampel und Hauck betonten, man sei zu dem Ergebnis gekommen, dass Rache für jahrelanges Mobbing sein Hauptmotiv gewesen sei. Er habe "Hass- und Rachegefühle gegenüber Personen mit ausländischen Wurzeln" gehegt, "insbesondere gegenüber türkisch-, albanisch- und balkanstämmigen Jugendlichen", die er für das Mobbing verantwortlich machte. Außerdem erwähnen sie seine Faszination für Amokläufe. In einem Bericht des Innenministeriums heißt es trotzdem explizit: "Insgesamt kann von einer rechten und rechtsextremen Gesinnung von David Ali S. ausgegangen werden."

Dazu passt auch, dass er bei einem Aufenthalt im Klinikum Harlaching im Jahr 2015 einer anderen Patientin den Hitlergruß gezeigt haben soll.

Auch auf das Mobbing gegenüber dem späteren Täter ging Hauck ausführlicher ein. Es habe sich nicht um "Hänseleien" gehandelt, sagte er. So habe der Vater von David Ali S. 2012 drei Mitschüler wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. David Ali S. habe sich nicht mehr getraut, in Pausen das Klassenzimmer zu verlassen, habe spätere Busse genommen, um nicht mit Mitschülern fahren zu müssen.

Wie der Landtag den Abend (nicht) diskutiert

Im Landtag entstand gestern keine ernsthafte Debatte über den Einsatz. Einzig Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze stellte einige Fragen zu den Konsequenzen aus dem Einsatz und der rechten Gesinnung des Täters. Die anderen Fraktionen griffen das nicht auf, sondern bedankten sich nur bei der Polizei – und attackierten die Grüne Schulze. "Jetzt kleinteilig Kritik zu üben geht an der Sache vorbei", sagte etwa Paul Peter Gantzer (SPD). "In Schubladen einteilen ist fehl am Platze!", schimpfte Manfred Ländner (CSU). In Einem aber waren sich alle einig: dass die Polizei den Einsatz professionell aufgearbeitet habe.

