Aufregung in Leipzig . Wie die Polizei bestätigt, hat ein Anrufer in der Nacht zum Dienstag eine Sprengung im Fürstenhof angekündigt. Das Hotel wird derzeit von der Polizei durchsucht. Sehen Sie hier die Bilder.

Leipzig - Bei einem Luxushotel in Leipzig ist eine Warnung vor einem Terroranschlag eingegangen. In der Nacht gegen 2.50 Uhr habe sich ein Anrufer gemeldet und eine Drohung ausgesprochen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagvormittag. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Die Polizei sperrte die Umgebung um das Hotel Fürstenhof ab.