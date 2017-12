Polizei prüft den Vorfall Hohenzollernstraße: Unbekannte bringen "Besetzt"-Banner an

"München ist eine Stadt der Reichen. Menschen, die zu wenig Geld haben, werden aus ihren Wohnungen vertrieben, an den Stadtrand gedrängt oder zu hoher Lohnarbeit gezwungen, um sich die hohen Mieten leisten zu können. So sind die Mieten in München in den vergangegen Jahren um 70% gestiegen. Statt günstigem Wohnraum entstehen Luxussuiten, Bürogebäude und Einkaufszentren, während für soziale und kulturelle Freiräume kein Platz ist. Ein gutes Beispiel ist der Gewerbehof an der Brudermühlstraße der derzeit Raum für Werkstätten und Ateliers bietet: er soll vom Gasteig verdrängt und nach drei Jahren letzendlich in Luxuswohnungen umgewandelt werden. Während sich nurnoch Bonzen die teuren Mieten leisten können, Wohnungslose in der Kälte erfriehren und Geflüchtete in Barraken leben müssen, stehen gleichzeitig Häuser- wie dieses hier- leer um als gewinnbringende Spekulationsobjekte vor sich hinzuschimmeln. Ich habe das alles satt. Aus Protest habe ich das Haus besetzt. Wehre auch du dich! Gegen ein München der Schickies und Schandis!"