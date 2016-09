Altstadt - Ein Mann, der offenbar bei der Stadtgärtnerei arbeitet, hat das Flüchtlingscamp am Sendlinger-Tor-Platz mit seinem Sprühkran unter Wasser gesetzt. Das berichtete die "SZ" am Montagabend. Der Mitarbeiter habe am Montagvormittag Schlafsäcke, Isomatten und Decken der Flüchtlinge komplett nass gemacht. Eigentlich hatte der Mann die Aufgabe, ein Blumenbett zu bewässern, welches sich knapp neben dem Lager befindet. Es ist eine der ersten angespannten Situationen am Sendlinger-Tor-Platz – bisher war die Lage relativ ruhig und entspannt.