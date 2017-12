Neuhausen - Eine 19-jährige Münchnerin war in der Nacht zum Donnerstag in einer Shisha-Bar in der Leonrodstraße unterwegs. Dort lernte sie zwischen Mitternacht und drei Uhr einen 22-jährigen Iraker kennen. Die beiden gingen anschließend gemeinsam in einen Kellerraum der Bar, dort wurde der Mann der 19-Jährigen aber zu zudringlich, sie ging zurück in die Bar.