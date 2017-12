Sextäter schlägt mehrmals zu

Ein brutaler Sexualtäter wird im April in München festgenommen. Murat A. (27) soll zwei Frauen missbraucht haben: Eine Münchnerin (45) war am Isarkanal in Oberföhring nahe der Emmeramsmühle joggen. Dort zerrte der Täter sie in ein Gebüsch, vergewaltigte und würgte sie, bis sie das Bewusstsein verlor. Sie hätte in der Winternacht erfrieren können. Deshalb ermittelt die Mordkommission. Die Tat ähnelt einer Vergewaltigung vom November 2015 in Rosenheim. Dort war eine Frau (29) am Inn spazieren, als der Sextäter sie packte, in ein Waldstück zerrte und vergewaltigte. Ein DNA-Abgleich überführt später Murat A. Er sitzt in U-Haft – und leugnet alles.

