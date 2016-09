Es ist nicht das erste Mal, dass der Künstler am Flughafen in Los Angeles festgenommen wird. 2009 soll in seinem Gepäck Kokain gefunden worden sein. Drei Jahre später hatte er wegen eines Verkehrsdelikts Ärger mit der Polizei. Der Rapper feierte 1995 mit dem Album "Gangsta's Paradise" einen großen Erfolg. Die gleichnamige Single erhielt 1996 einen Grammy und landete in vielen Ländern auf Platz eins der Charts. Der Song ist zudem der offizielle Soundtrack zum Film "Dangerous Minds" . Als Schauspieler war Coolio unter anderem in der Serie "Die Nanny" (1998) oder Filmen wie "Batman & Robin" (1997) und "Daredevil" (2003) zu sehen. 2004 nahm er an der ProSieben-Show "Comeback - Die große Chance teil", bei der er Dritter wurde.