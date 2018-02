Polizei in Haar schnappt ihn Neun Haftbefehle! Knöllchen-König in Not

London Has Fallen, The Voice Kids, ... TV-Tipps am Sonntag

In "London Has Fallen" (RTL) legen sich Gerard Butler und Aaron Eckhart erneut mit Terroristen an. Tim Mälzer geht bei "Kitchen Impossible" (VOX) mit The Duc Ngo ins Koch-Duell. ServusTV zeigt zum 6. Todestag eine Dokumentation über Whitney Houston. Außerdem startet "The Voice Kids" (Sat.1) in eine neue Staffel.