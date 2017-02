Polizei hält sich bedeckt Leichenfund in Oberfranken: Umstände weiter unklar

Kirchehrenbach - Auch einen Tag nach dem Fund von drei Leichen in Kirchehrenbach (Lkr. Forchheim) hält sich die Polizei weiter bedeckt. Zur Identität der Frau und der beiden Kinder und zu den Hintergründen des Falls machten die Ermittler am Mittwoch zunächst keine Angaben. Die beiden Polizisten, die die Leichen in dem Einfamilienhaus voller Rauch gefunden hatten, sind inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen.