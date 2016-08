Illegale Prostitution in der Schillerstraße: Eine 34-jährige Frau hat vorbeigehenden Männern Geschlechtverkehr angeboten. Ein Mann beißt an, die Polizei stellt die beiden im nahegelegenen Hotel.

Ludwigsvorstadt - Am Freitagabend beobachten Polizisten eine 34-jährige Frau aus Ungarn, die sich in der Schillerstraße aufhielt und vorbeigehende unbegleitete Männer ansprach. Nach einiger Zeit ging sie mit einem 43-jährigen Münchner in ein nahegelegenes Hotel. Dort stellten die Beamten die beiden Personen dann zur Rede, da der Verdacht der illegalen Prostitution bestand. Die Polizisten lagen richtig: Der 43-Jährige sagte, dass ihm die Frau Geschlechtsverkehr für 50 Euro angeboten hat.