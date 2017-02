Polizei bittet um Hinweise Nach Faschingsparty verschwunden: Wo ist Joelle (15)?

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten und hat dazu folgende Fragen: wer hat Joelle nach 0.30 Uhr in der Gaststätte "Goldener Anker" in Laufenburg bzw. im Stadtgebiet gesehen ? Wer kann Hinweise über den Verbleib der Vermissten geben ? Wer kann sonstige Hinweise geben, die mit dem Verschwinden des Mädchens in Verbindung gebracht werden können ? Mitteilungen nimmt die Kriminalpolizei in Bad Säckingen entgegen (07761/934-500).