Politologe im AZ-Interview "Für Seehofer würde sich der Innenminister anbieten"

Wie kam es zu dieser offenen Feindschaft zwischen Seehofer und Söder?

Vor gut zehn Jahren war der Presse durchgestochen worden, dass Seehofer ein uneheliches Kind hat. Seehofer hegte damals wohl den Verdacht, dass Söder dafür verantwortlich war. So ein Konflikt kann dann schon mal längere Zeit andauern. Und natürlich möchte man als Machtmensch keinen anderen starken Mann neben sich haben.

Falls es zu einer Großen Koalition kommt, würde Seehofer wohl ein Ministeramt in Berlin übernehmen. Welches?

Da würde sich der Innenminister anbieten, um in der Flüchtlingsfrage weiter mitbestimmen zu können. Es ist immer noch das zentrale Thema für die CSU, auch im Hinblick auf die Bayernwahl und die AfD. Und Frau Merkel wäre bestimmt auch froh, wenn die restriktiveren Aspekte des Kompromisses, den es in der Flüchtlingsfrage innerhalb der Union gegeben hat, von einem CSU-Minister verantwortet und durchgesetzt werden.

Deswegen also die gestrige Ankündigung von Joachim Herrmann, auf eine Position in Berlin zu verzichten?

Hätte Herrmann seinen Anspruch auf Berlin weiter aufrecht erhalten, hätte es große Probleme in der Frage gegeben, wo man Seehofer unterbringt. Und ich denke, dass Herrmann jetzt auch nicht unbedingt Verkehrsminister werden will. Der Innenminister ist mit Abstand das prestigeträchtigste Amt.

Halten Sie Söder für geeignet als Ministerpräsidenten?

Ich sehe niemanden, der es momentan im Sinne der Partei besser machen könnte. Es muss ja jemand sein, der Bierzelt-tauglich ist. Und der – gerade im Wettbewerb mit der AfD – ordentlich holzen und Kante zeigen kann. Das kann er auch. Insofern glaube ich, dass es für die Partei jetzt gut wäre zu sagen: Wir stehen geschlossen hinter dem Mann, um die Chance zu haben, die absolute Mehrheit zu holen.

