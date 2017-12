Politisches, Terror und Co. Das hat die Facebook-Community 2017 bewegt

Ob politische Ereignisse, Terroranschläge oder prominente Todesfälle: Es gibt Themen, die von Facebook-Usern besonders fleißig diskutiert werden. Und welche das 2017 waren, hat das soziale Netzwerk in seinem Jahresrückblick bekanntgegeben. Konkrete Zahlen wurden zwar nicht genannt, doch die Top-Ten-Liste der meist diskutierten Themen gibt Aufschluss darüber, welche Dinge die Menschen am meisten bewegt haben. Top-Thema des Jahres war der G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg, gefolgt vom Tod des Linkin-Park-Sängers Chester Bennington (1976 - 2017) am 20. Juli. ("The Social Network" erzählt die Geschichte von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg)