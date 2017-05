Am Montagmittag lieferte die Polizei München neue Details zur brutalen Attacke: Demnach trafen die beiden Gruppen mit jeweils drei Männern gegen 1 Uhr in der Theklastraße aufeinander. Die Gruppe, in der sich auch der spätere Täter befand, riss eine Regenbogenfahne vor dem schwulen Kommunikations- und Kulturzentrum Sub ab und kickte eine Regenbogenfahne vor sich her. Es kam zu einem Streitgespräch, als der 30-jährige Gregor P. fragte, was diese Aktion denn solle. Doch es blieb nicht nur bei Worten: Nachdem der Angreifer sein Opfer als "scheiß Schwuchtel" beschimpft hatte, spuckte einer der Männer den 30-Jährigen an – anschließend traf ihn einer harter Faustschlag im Gesicht. Der Knochen unter dem linken Auge ist zertrümmert, die linke Gesichtshälfte gelähmt.