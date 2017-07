Politiker der Freien Wähler Felbinger krankgeschrieben - und trotzdem auf dem Volksfest

Der Landtagsabgeordnete ist krankgeschrieben – und das seit dem 5. Mai! Im Landtag war Felbinger seitdem nicht mehr, auch an Sitzungen des Stadtrats nahm er nicht mehr teil. Trotzdem stand er beim Gmündener Volksfest auf der Bühne, verteilte zuvor schon Urkunden an Teilnehmer des Gmündener Stadtlaufs und war bei weiteren Veranstaltungen in der Region zu Gast. Gegenüber der BILD-Zeitung erklärt der 55-Jährige seine Beschwerden folgendermaßen: "Nach einer Herzattacke im Landtag am 27. April und sofortiger Behandlung durch einen Kardiologen in München mit der Durchführung diverser Untersuchungen und Folgeuntersuchungen und einem außerdem erlittenen Hörsturz bin ich seit dem 5. Mai von meinem behandelnden Hausarzt krankgeschrieben."