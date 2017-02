FDP-Stadtrat fürchtet Touristeninvasion

Für FDP-Stadtrat Wolfgang Heubisch, der in Haidhausen wohnt und in der Gegend gern joggt, sagte: "Wir haben dort eine einmalige Situation: ein denkmalgeschütztes Haus, ein Landschaftsschutzgebiet und ein Gartendenkmal. Diese Trias verbietet diese geplante Nutzung." Sein persönliches Horrorszenario: "Wissen Sie, was passieren wird, wenn das fertig ist? Im nächsten Reiseführer wird das Wirtshaus als Geheimtipp stehen. Dann ist da unten Halligalli. Ich möchte das als Münchner Bürger nicht haben", so Heubisch.

Auch Bezirksausschuss-Chefin Adelheid Dietz-Will machte ihrem Unmut Luft: "Was glauben Sie, was bei uns im Wohngebiet los sein wird, wenn da dann alle Biergartengäste parken! Dabei wollen wir die Fahrradfahrer schon gar nicht mehr dort haben."

Vergeblich argumentierte Leibhard, dass Besucher des Maxwerks je nach Wetter entweder draußen oder drin säßen - und daher vermutlich nicht mehr als 100 Gäste gleichzeitig das Maxwerk aufsuchen würden. Die Auswirkung einer solchen Gastronomie auf die Umgebung hinsichtlich Verkehr und Andrang würde vom Bezirksausschuss derzeit überschätzt, so sein Tenor.

Nur bei den Grünen fand der Augustiner-Chef Verständnis. Grünen-Stadträtin Lydia Dietrich sagte: "Ich möchte nicht, dass das da so vergammelt bleibt." Ihrer Meinung nach solle das Projekt eine Chance bekommen.

Der Wunsch, aus dem alten "vergammelten", barock anmutenden Kraftwerk wieder ein kleines Schmuckstück zu machen, hatte den Stein des Anstoßes überhaupt ins Rollen gebracht: Es ist schon einige Jahre her, dass die grüne Stadtratsfraktion angeregt hatte, ein wenig Leben ins Maxwerk zu bringen: mit einer kleinen Gastronomie. Durch die Verpachtung hätte das Gebäude die Chance, wieder auf Vordermann gebracht zu werden.

Die Stadtwerke München (SWM), Eigentümer des Maxwerks, griffen also damals die Idee der Grünen auf. Im Herbst 2015 gewann dann Augustiner das Bieterverfahren. Schnell allerdings regte sich Widerstand in Haidhausen und in dessen Bezirksausschuss. Schließlich ist Augustiner kein Name, den man unbedingt mit lieblichen Kleincafés in Verbindung bringt. Die Stadträte im Rathaus hingegen sehen dem Vorhaben an der Isar gelassen entgegen. Sie haben dem Vorhaben gesammelt zugestimmt.