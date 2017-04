"Vieles von dem, was wir uns vorgenommen haben, ist erledigt", sagte Reiter. Der Bau der Tram-Westtangente, die Verlängerung der U5, die Tunnel am Mittleren Ring und nicht zuletzt: die zweite Stammstrecke – all diese Beschlüsse schreibt der OB dem unnachgiebigen Einsatz der SPD zu. Mit diesem Zwischenstand will sich Reiter aber keineswegs zufriedengeben. Im Gegenteil: In den nächsten drei Jahren will er der CSU ordentlich davonziehen. Die mit der CSU schriftlich fixierten Ziele seien weitgehend abgearbeitet, sagte der OB. "Nun kann man etwas freier agieren."