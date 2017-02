Polen veröffentlicht SS-Mannschaft Das sind die Gesichter von Auschwitz

Entstanden ist die Datenbank in Zusammenarbeit mit dem Forscher Aleksander Lasik von der Universität Bydgoszcz.

Daten-Sammlung für weitere KZs geplant

Die Daten-Sammlung soll den Angaben zufolge um weitere deutsche Lager ergänzt werden. Im KZ Auschwitz wurden während des Nazi-Regimes mindestens 1,1 Millionen Menschen ermordet. Was sagen die Deutschen zu der Online-Veröffentlichung? Der „Spiegel“ zitiert die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung Nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg so: „Wir haben das im Auge“, sagte der stellvertretende Behördenleiter Thomas Will. Er erwarte aber nicht, dass die Datenbank für deutsche Ermittler viele Erkenntnisse bringen werde. „Uns dürften die Namen bekannt sein“, glaubt Will.

Dennoch wolle die Behörde „noch einmal Kontakt zu unserem polnischen Kollegen aufnehmen“, um abzuklären, ob neues Material dabei ist.