Holocaust-Gedenktag Israel gedenkt der Ermordung von sechs Millionen Juden

Tel Aviv - Zwei Minuten heulten am Morgen die Sirenen im ganzen Land. Der Verkehr kam zum Stehen, Menschen legten ihre Arbeit nieder und verharrten in stillem Gedenken. Anschließend begann eine Zeremonie in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Bei der zentralen Gedenkfeier in Yad Vashem am Sonntagabend kritisierte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die internationale Gemeinschaft. "Es gibt viele Fälle, in denen die Welt untätig daneben steht und Völkermord nicht verhindert und Massenmord nicht verhindert", sagte Netanjahu. "In Kambodscha, in Ruanda, im Sudan und auch in Syrien." Er lobte den US-Beschuss eines syrischen Militärstützpunktes nach einem mutmaßlichen Giftgasangriff Anfang April.