Ismaik lehnt diese Wahl angeblich ab, will offenbar mit Franz Gerber einen ehemaligen Löwen-Spieler installieren, der zwischen 2009 und 2013 für Jahn Regensburg arbeitete - und in der Oberpfalz scheiterte. Im Frühsommer 2013 war der ehemalige Bundesligaspieler beim Jahn zunächst beurlaubt, dann fristlos gekündigt worden.

Michael Scharold oder Franz Gerber

Der damalige Vorstandsvorsitzende Ulrich Weber sprach Gerber seinerzeit sogar eine "kompetente sportliche Führung" ab. Dabei hatte dieser im Jahr zuvor mit dem damaligen Trainer Markus Weinzierl den Aufstieg in die 2. Liga über die Relegation geschafft. Wollen die Löwen statt ihm am Dienstag Scharold per 50+1 durchdrücken? Es wird spannend am Dienstag an der Grünwalder Straße.

Lesen Sie hier: Ex-Löwen: Maximilian Engl: Abgang ohne Perspektive?