Lag's am Rasen oder war Lotte, das zuvor bereits die beiden Bundesligisten Werder Bremen und Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb gekegelt hatte, schlicht besser und hätte auch bei Traum-Verhältnissen gesiegt? Hierbei gehen die Meinungen selbstredend auseinander. "2. Spiel in Lotte am Stück abgesagt, gegen den TSV 1860 war der Acker aber gut genug? Was für ein Witz. Zweierlei Maß", schreibt etwa ein User auf Twitter. Während das Duell es BVB gegen Lotte nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben ist, werden die Sechzger nie erfahren, ob ein besser Boden den Spielausgang maßgeblich beeinflusst hätte.