"Ich habe mir gedacht: ,Irgendwann muss der Hobbs einen Dreier werfen’", sagte der 66-Jährige, "und dann hat er mir meinen Wunsch erfüllt." Sechs Sekunden vor Schluss traf Nihad Djedovic zum 85:86. Weil sich Bambergs Maodo Lo dabei ohne Not zu einem Foul hinreißen ließ, konnte Djedovic den FCBB per Freiwurf doch noch in die Verlängerung retten.

Uli Hoeneß schwärmt von Basketball

"Ich will nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen", kommentierte Bambergs Assistenzcoach Ilias Kantzouris, der Cheftrainer Andrea Trinchieri (Schulter-OP) vertrat, die Schlüsselszene: "Aber Maodo Lo hätte bei dem Angriff einfach nur weglaufen müssen." Stattdessen nahm das Bayern-Wunder seinen Lauf.

"Die Mannschaft gibt nicht auf und zeigt dann, wenn es darauf ankommt, Stärken, die man nicht mehr vermutet", sagte Hoeneß: "Das gibt es eigentlich nur im Basketball, dass die Dinge sich in Sekunden derart verändern können. Basketball ist noch viel dramatischer als Fußball."

Basketball-Fans: Bayern-Präsident Uli Hoeneß und Ehefrau Susi. (Foto: Rauchensteiner/Augenklick)

Den Drama-Sieg seiner Bayern sah er als beste Werbung: "Jeder, der das Spiel gesehen hat, muss sich ganz einfach für diesen Sport begeistern. Und das ist ja der Sinn, warum wir uns da so anstrengen." Ganz nebenbei tun die Bayern das aber auch, um dem Klub Trophäen zu sichern. "Der Pokal bietet die Möglichkeit, mit relativ wenig Spielen einen Titel zu gewinnen", so Hoeneß, "insofern ist das schon eine feine Sache, dass wir das Top-Four-Turnier erreicht haben." Dort treffen die Münchner am 17. Februar nun auf Ausrichter Ulm.

Uli Hoeneß bremst Euphorie

Mit dem Pokalsieg würden die Bayern ein erstes Ausrufezeichen hinter ihre Ambitionen setzen, Bamberg als Dauerchampion abzulösen. "Ich bin nicht der Meinung, dass wir in diesem Jahr die Wachablösung im Basketball sehen", bremste aber ausgerechnet der sonst so forsche Hoeneß. "Wir müssen uns sehr, sehr anstrengen, dass wir die in Schach halten, in Pokal und Meisterschaft."

Dort sind die Bayern aktuell mit zehn Punkten Vorsprung auf Bamberg Tabellenführer. Der packende Pokalfight machte aber eins bereits jetzt deutlich: Die Playoffs um den Titel werden dramatisch.