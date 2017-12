Pokalfinale am 25. Mai 2019 Bundesligasaison 2018/2019 startet am 24. August

Die 2. Bundesliga beginnt bereits am 3. August 2018, die 3. Liga sogar schon am Wochenende vom 27. bis 30. Juli. Alle Ligen gehen am Wochenende vom 21. bis 23. Dezember in die Winterpause. So sieht es der Rahmenterminkalender für 2018/2019 vor. Somit liegen rund sechs Wochen zwischen dem WM-Finale in Moskau am 15. Juli und dem Anpfiff der 56. Bundesligasaison.