Inzwischen deutet vieles darauf hin, dass die Verlängerung des ohnehin bis 2018 laufenden Vertrages von Tuchel bei den Schwarz-Gelben nach Ende der Saison nur noch Formsuche ist. Der Halbfinal-Hit im DFB-Pokal und die mögliche erfolgreiche Revanche für das verlorene Cup-Finale im vergangenen Sommer (3:4 i.E.) könnten weitere Argumente für die Fortsetzung der Zusammenarbeit der Borussia mit Tuchel liefern.

Zuletzt war dem Fußballlehrer auch die Freude an seinem Job und der Zusammenarbeit mit seinen Spielern wieder im Gesicht anzusehen: das Lächeln kehrte zurück. Das Trauma des Attentats hat der BVB auch dank Tuchel glänzend verarbeitet.

Gerüchte in der Trainerfrage

Zwar hatte die BVB-Führung in persona von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc den Nachfolger von Jürgen Klopp in der Vergangenheit nie in der Öffentlichkeit angezählt, die Diskussionen und Gerüchte in der Trainerfrage konnten die BVB-Bosse aber nicht verhindern.

Nachdem sich Tuchel aber nach dem Anschlag auf die Mannschaft als gefühlvoller und zugleich analytischer Chefcoach präsentiert hat und dazu den Vizemeister zeitgleich auch mit zwei Siegen gegen Frankfurt (3:1) und in Mönchengladbach (3:2) wieder auf den direkten Weg Richtung Königsklasse geführt hat, ist seine Position eindeutig gestärkt.

Das war im bisherigen Saisonverlauf nicht immer so. Nach Pleiten der Borussen bei Aufsteiger RB Leipzig (0:1) und Bayer Leverkusen (0:2) zu Beginn des Spieljahres wurde bereits an dem früheren Mainzer Coach herumgemäkelt. Dieser stellte seine Mannschaft selbst nach einem 3:3 beim FC Ingolstadt und den Sturz auf Rang sechs im vergangenen Oktober an den Pranger. "Wir waren definitiv nicht bereit, zu Beginn und in der gesamten ersten Halbzeit Bundesliga zu spielen", sagte er frustriert.

Mehr zum Thema: Ex-BVB-Kapitän Kehl glaubt an Dortmunder Sieg