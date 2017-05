"Pleiten, Pech und Peer" Schulz' Offensive und Steinbrücks Blutgrätsche

Warum haut Steinbrück abseits seiner PR-Strategien so in den Laden? Vielleicht schaute er Mittwochabend "Maischberger". Im TV-Sessel distanzierte sich Schulz unter anderem klar von Steinbrücks damaligem Gehabe, das Kanzlergehalt sei zu mickrig.

Die Parteispitze verurteilt Steinbrücks Egotrip - seine Analyse aber trifft durchaus einen Nerv. Der von Schulz geduldete, vom Wähler zurückgewiesene rot-rote Flirt im Saarland? "Das hätte ich der SPD vorher sagen können. Rot-Rot-Grün ist, jedenfalls im Westen, schlicht und einfach nicht akzeptabel", sagt Steinbrück.

Zu enger Fokus auf das Gerechtigkeitsthema? Haben die Schulz-Strategen selbst erkannt. So hat der Kanzlerkandidat sein Angebot verbreitert, unterfüttert seine Gerechtigkeits-Erzählung mit konkreten Verbesserungsvorschlägen bei Bildung, Investitionen, Lohngleichheit für Frauen und Europa.

Am Samstag, da kursieren bereits die Steinbrück-Äußerungen, hat Schulz einen großen Auftritt im Willy-Brandt-Haus. Rund 500 Funktionäre und Wahlkämpfer sind trotz Biergartenwetters in die Parteizentrale gekommen. Schulz erzählt, was er über Twitter, Facebook und Instagram zu lesen bekommt. "Tolle Ratschläge. Kauf' Dir endlich mal Maßanzüge und nicht immer die von der Stange. Kauf' Dir 'ne andere Brille. Der Bart... in Deutschland ist noch nie einer mit Bart Kanzler geworden", witzelt Schulz über Schulz.

"Sieht aus wie ein Eisenbahn-Schaffner"

Dann ist Schluss mit lustig. Ihm werde der Charme eines Sparkassen-Angestellten angedichtet. "Neulich hab ich irgendwo gelesen, sieht aus wie ein Eisenbahn-Schaffner." Was sei das für eine oberflächliche Haltung, ereifert sich Schulz: "Die überwiegende Mehrheit der Menschen in diesem Lande (...) kauft die Anzüge von der Stange oder hat vielleicht auch nur ein Kassengestell bei der Brille. Aber genau das sind die Leute, die dieses Land am Laufen halten."

Es ist der Moment, in dem Schulz den SPD-Funktionären ganz nah kommt. Für einen Augenblick ist der Schulz-Effekt, der über Wochen die Partei elektrisierte und dann verpuffte, wieder zu spüren. Auch der Kandidat selbst wirkt vitalisiert. Noch am Montag fragte sich jeder, warum Schulz nicht persönlich das SPD-Wahlprogramm präsentierte, er sich auf TV-Auftritte in den Abendsendungen beschränkte. Jetzt greift er an.

Die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern? Eine "Schande", die er in seinen ersten 100 Tagen als Kanzler tilgen wolle. Die Union als Hüterin von Recht und Ordnung? "Das ist kein Privileg irgendeiner Partei, die da rumläuft." Wuchtige Steuersenkungen à la Horst Seehofer? "Ich weiß nicht, was bei dem wuchtig ist. Nein, ich bin für wuchtige Investitionen." Schulz auf Tauchstation, während Angela Merkel bei Nato- und G7-Gipfeln Weltpolitik macht? "Die Bundestagswahl wird weder in Washington noch in Moskau entschieden, aber auf diesen Dörfern, wo ich tingele", sagt er trotzig.

Nach 69 Minuten Redezeit jubeln ihm seine Anhänger zu. Schulz ist so beseelt, dass er tatsächlich auf das Podest der großen Willy-Brandt-Statue klettert, um seine Fans besser sehen zu können. Überblick kann er in diesen ungemütlichen Zeiten, in denen die Umfragen auf 25 Prozent abrutschen, gut gebrauchen.

