Lesen Sie auch: DSV-Adler verpassen Sieg in Willingen

"Das ist das erste Mal, dass ich jetzt auch gezeigt hab', dass ich nur ein Mensch bin und keine Maschine", sagte die Olympiasiegerin, die in den vergangenen Jahren im Weltcup und vor allem bei Großereignissen dominierte. Der starke zweite Lauf mit neuer Bahn-Bestzeit brachte ihr im Einzel immerhin noch Rang sechs, einen Tag nach dem 15. und letzten Platz im Sprint.

"Ich habe jetzt auch mal Nerven gezeigt und Fehler gemacht. Für mich ist es kein Riesendrama", erklärte Geisenberger, die vor allem am Freitag allerdings restlos bedient wirkte. Immerhin: Nach verpatzten Läufen und verlorenen Medaillen brachte ihr der Bahnrekord noch eine Spende von ihrem Trainer ein.

Lesen Sie auch: Federer besiegt Nadal im Australian-Open-Finale

"Der Norbert hat gesagt, er zahlt den Kasten Bier, wenn ich den Bahnrekord knacke", verriet die 28-Jährige über den Bundestrainer. Norbert Loch analysierte: "Sie hat beide Wettkämpfe total verhauen. Aber es wird kein großer Stolperstein in ihrer Karriere sein."

Neue deutsche Rodel-Sieger

Felix Loch, Natalie Geisenberger und die Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt - blickte man in den vergangenen Jahren auf die Siegerlisten von Großereignissen, waren die deutschen Namen immer die gleichen. Das ist bei der WM in Innsbruck/Igls anders: Die Trainingsgruppe Sonnenschein vom Königssee muss empfindliche Niederlagen hinnehmen und sucht ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang nach seiner Form.

PREMIERENSIEG: Erstmals ganz oben auf dem Treppchen stehen die Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken. "Das ist der größte Erfolg unser Karriere, es fühlt sich sensationell an", sagte Eggert nach dem Triumph am Samstag. Im jahrelangen Duell bewahrten die in Suhl geborenen Athleten erstmals bei einem Großereignis die Oberhand gegen Wendl/Arlt. Nach sieben Erfolgen in neun Weltcup-Rennen in diesem Winter hatte sich das bereits abgezeichnet.

RÜCKKEHR: Viele Verletzungen hat Tatjana Hüfner in den vergangenen Jahren weggesteckt, fünf Jahre nach ihrem letzten WM-Titel ist sie zurück an der Rodel-Weltspitze. "Ich bin super erleichtert, dass ich nach dieser langen Verletzungszeit mal wieder ganz oben auf dem Treppchen stehe", sagte die 33-Jährige.