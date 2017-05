Playoffs um die deutsche Meisterschaft FC Bayern Basketball: Lehrstunde für Alba Berlin

Besonders viel Freude daran hatte Nick Young. Der NBA-Star der Los Angeles Lakers, unter dem Spitznamen Swaggy P bekannt, war auf Einladung von Bayern-Kapitän Bryce Taylor in den Audi Dome gekommen, mit dem er einst im College zusammenspielte und seitdem befreundet ist.

Die Bayern dominierten in allen Belangen und gingen mit 73:45 ins Schlussviertel. Auch darin überzeugten sie unter anderem mit einer starken Dreierqoute (insgesamt 13/28). Neben Redding punkteten auch Lucic (12), Maik Zirbes (13), Nihad Djedovic (14) und Taylor (12) zweistellig für den FCBB. Die 100-Punkte-Marke fiel allerdings nicht und so blieb Alba immerhin diese finale Demütigung erspart. Spiel zwei findet am Donnerstag in Berlin statt, das möglicherweise dann schon entscheidende dritte Duell zwei Tage später wieder in München (jeweils 20.30 Uhr).

