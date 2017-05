Playoff-Halbfinale Bayerns Basketballer gegen Bamberg: Mission Impossible

Hoeneß: "Werden auf jeden Fall einen Spielmacher holen"

"Wenn wir mit der gleichen Energie und Leidenschaft am Sonntag spielen, haben wir noch eine Chance", gab sich auch Kapitän Bryce Taylor kämpferisch: "Die Serie ist noch nicht vorbei. Wir wollen mit Stolz auftreten und sie noch einmal zurück nach München bringen." Taylor erinnerte an Bayerns Meistersaison, als Oldenburg die Münchner nach 0:2 doch noch in Spiel fünf zwang. Ein entscheidender Faktor war damals Spielmacher Dru Joyce, der nun für die Bayern spielt und – während der junge Nick Johnson außen vor blieb – in Spiel zwei überzeugte.

"Wir werden auf jeden Fall einen starken Spielmacher holen, der das Heft in der Hand hat", kündigte Uli Hoeneß nach "dem besten Spiel, das ich je hier im Audi Dome gesehen habe", bereits Konsequenzen an. Denn nach dem umkämpften Duell musste der Bayern-Präsident den Bambergern zugestehen: "In der Breite haben sie mehr Klasse."

