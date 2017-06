Platzverweis gegen Kamerun Rot für den Falschen: Schiedsrichter-Panne bei Deutschland-Spiel

Was war passiert? Can krümmte sich nach dem Tritt von Mabouka vor Schmerzen auf dem Rasen, der Schiedsrichter entschied auf Freistoß für Deutschland. Roldan schaute noch einmal auf den Bildschirm am Spielfeldrand, um zu überprüfen, ob er für das Foul noch eine Gelbe oder Rote Karte zeigen muss. Wieder zurück auf dem Platz, gab er zunächst Mittelfeldspieler Sebastien Siani Rot.