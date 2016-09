Doppelt hält eben besser: Ein Jahr nach der standesamtlichen Trauung haben Sänger Sasha (44, "The One" ) und seine Ehefrau Julia Röntgen (36) noch einmal geheiratet. Die Zeremonie fand am Samstag unter freiem Himmel auf Mallorca statt, wie die Braut der "Bild"-Zeitung verraten hat. Das Paar feierte demnach drei Tage lang mit 120 Freunden, Familie und Musik-Kollegen. Trauzeugen waren die Schwester der Braut und TV-Koch Tim Mälzer.